19:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
Девушка устроила «свадьбу» через месяц после того, как рассталась с женихом
Теперь она
32-летняя Сандра Бланко из Лондона рассказала журналистам свою необычную историю.
В 2016 году она готовилась к свадьбе со своим молодым человеком, они планировали пожениться в
Проведя рождественские и новогодние праздники в одиночестве и печали, Сандра придумала прекрасный план мести. Она наняла свадебного фотографа и манекенщика и вместе с ними отправилась на свою запланированную свадьбу в
Затем она устроила свадебную фотосессию с приглашенным фотографом и моделью и провела вместе с ними незабываемую неделю в «свадебном путешествии» в
Как признается Сандра, эта «свадьба» помогла ей пережить непростой период в жизни. Своим примером она надеется поддержать и других девушек, которые оказались в подобной ситуации. Несмотря на горький опыт, девушка уверена, что еще встретит свою любовь и сыграет свадьбу с настоящим женихом.
Екатерина Гура