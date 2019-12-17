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19:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

Девушка устроила «свадьбу» через месяц после того, как рассталась с женихом

Теперь она по-настоящему счастлива.

32-летняя Сандра Бланко из Лондона рассказала журналистам свою необычную историю.

В 2016 году она готовилась к свадьбе со своим молодым человеком, они планировали пожениться в Лас-Вегасе, и практически все уже было готово к торжеству. Однако за месяц до назначенной поездки накануне Рождества жених сообщил ей, что передумал жениться и снова хочет «легких отношений». Девушку такой расклад не устроил, и они расстались.

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Проведя рождественские и новогодние праздники в одиночестве и печали, Сандра придумала прекрасный план мести. Она наняла свадебного фотографа и манекенщика и вместе с ними отправилась на свою запланированную свадьбу в Лас-Вегас. В часовне Сандра прочитала брачную клятву самой себе, пообещав всегда любить себя.

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Затем она устроила свадебную фотосессию с приглашенным фотографом и моделью и провела вместе с ними незабываемую неделю в «свадебном путешествии» в Гранд-Каньоне в Аризоне, пишет Daily Mail.

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Как признается Сандра, эта «свадьба» помогла ей пережить непростой период в жизни. Своим примером она надеется поддержать и других девушек, которые оказались в подобной ситуации. Несмотря на горький опыт, девушка уверена, что еще встретит свою любовь и сыграет свадьбу с настоящим женихом.

Екатерина Гура

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