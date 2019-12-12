Женщина надела настоящее подвенечное платье на свадьбу дочери

В закрытой группе на Facebook, где пользователи обсуждают странные свадьбы, появилось новое фото. Где оно сделано, не сообщается.
На снимке пользователи заметили сразу двух женщин в свадебных платьях, но, судя по комментарию к фото, невеста там только одна, а вторая женщина в платье — ее мама.
Как оказалось, невеста в скромном наряде стоит между своим женихом и мамой, которая одета в самое настоящее свадебное платье с корсетом и пышной юбкой, пишет The Sun.
Почему женщина выбрала именно такой наряд, так и осталось загадкой, однако пользователи соцсетей оказались настроены категорично. Они обвинили женщину в эгоизме и глупости и отметили, что на месте невесты вообще перестали бы общаться с такой матерью.