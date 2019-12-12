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15:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Женщина надела настоящее подвенечное платье на свадьбу дочери

Даже невеста выглядит скромнее.

В закрытой группе на Facebook, где пользователи обсуждают странные свадьбы, появилось новое фото. Где оно сделано, не сообщается.

На снимке пользователи заметили сразу двух женщин в свадебных платьях, но, судя по комментарию к фото, невеста там только одна, а вторая женщина в платье — ее мама.

Как оказалось, невеста в скромном наряде стоит между своим женихом и мамой, которая одета в самое настоящее свадебное платье с корсетом и пышной юбкой, пишет The Sun.

Почему женщина выбрала именно такой наряд, так и осталось загадкой, однако пользователи соцсетей оказались настроены категорично. Они обвинили женщину в эгоизме и глупости и отметили, что на месте невесты вообще перестали бы общаться с такой матерью.

Екатерина Гура

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