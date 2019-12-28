17:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Шведка создала огромных монстров из пряников (фото)
Это герои популярных фантастических фильмов.
Жительница Швеции Кэролайн Эрикссон считает, что создавать пряничные домики — очень милое, но довольно скучное занятие. Гораздо интереснее попытаться собрать из пряников нечто невообразимое. Например, монстра из фильма «Чужой» или Грута из «Стражей Галактики».
Кэролайн работает с пряниками больше 6 лет. В 2013 году она выиграла конкурс по выпечке в Норвегии. С тех пор она каждый год создает
На создание Грута у Эрикссон ушло 5 недель.
Анна Лысенко