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17:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Шведка создала огромных монстров из пряников (фото)

Это герои популярных фантастических фильмов.

Жительница Швеции Кэролайн Эрикссон считает, что создавать пряничные домики — очень милое, но довольно скучное занятие. Гораздо интереснее попытаться собрать из пряников нечто невообразимое. Например, монстра из фильма «Чужой» или Грута из «Стражей Галактики».

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Кэролайн работает с пряниками больше 6 лет. В 2013 году она выиграла конкурс по выпечке в Норвегии. С тех пор она каждый год создает что-то особенное к зимним праздникам.

На создание Грута у Эрикссон ушло 5 недель.

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Анна Лысенко

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