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10:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Австралийка дорисовала кошек на знаменитых картинах (фото)

Получилось очень смешно.

Австралийская художница Ванесса Стокард прославилась в соцсетях благодаря своеобразным репродукциям знаменитых картин.

Девушка показывает, как выглядела бы «Дама с горностаем» Леонардо да Винчи или «Девушка с жемчужной сережкой» Яна Вермеера, если бы на полотне вместо горностая и незабываемой сережки красовалась смешная кошка.

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Кошки у Стокард хоть и карикатурные, но срисованы с натуры. Позируют австралийке ее домашние любимцы Кевин Киттин, Пух Ферстенберг и черный красавец с мрачной кличкой Сатана.

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Анна Лысенко

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