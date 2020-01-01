10:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
Австралийка дорисовала кошек на знаменитых картинах (фото)
Получилось очень смешно.
Австралийская художница Ванесса Стокард прославилась в соцсетях благодаря своеобразным репродукциям знаменитых картин.
Девушка показывает, как выглядела бы «Дама с горностаем» Леонардо да Винчи или «Девушка с жемчужной сережкой» Яна Вермеера, если бы на полотне вместо горностая и незабываемой сережки красовалась смешная кошка.
Кошки у Стокард хоть и карикатурные, но срисованы с натуры. Позируют австралийке ее домашние любимцы Кевин Киттин, Пух Ферстенберг и черный красавец с мрачной кличкой Сатана.
Анна Лысенко