11:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
Под древней картиной нашли скрытую сцену Рождества
Рентгеновский снимок показал очертания фигур под слоями краски.
Во время реставрационных работ под 400-летней картиной, изображающей обезглавливание Иоанна Крестителя, специалисты из Великобритании обнаружили скрытое изображение Рождества Христова.
Картина находится в коллекции музея Боуза в замке Барнард, сообщили в Нортумбрийском университете. Холст натянут на большую деревянную панель из нескольких кусков дерева. Искусствоведы считают, что она в свое время была частью алтаря.
«Невероятно, но нам удалось увидеть на рентгеновском изображении линии, которые мы считаем подготовительными набросками. Икона, вероятно, была скопирована с другого рисунка», — говорит реставратор Ники Гримальди из Нортумбрийского университета.
Впоследствии эти линии были прорисованы свинцовой белой краской, что и сделало их видимыми на рентгеновском снимке.
Это не первое скрытое изображение, найденное в этом году. Ранее под слоями краски на знаменитой картине «Мадонна в скалах» ученые обнаружили несколько эскизов и отпечатки рук Леонардо да Винчи.
Анна Лысенко