Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Главные события 2019 года в политике и не только 2019-й стал годом победы над ИГИЛ — группировкой, запрещенной в России и многих других странах
Фоторепортажи
11Что принесли журналисты на пресс-конференцию Путина
20Победители самых престижных фотоконкурсов 2019 года
11:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

Под древней картиной нашли скрытую сцену Рождества

Рентгеновский снимок показал очертания фигур под слоями краски.

Источник: Northumbria University

Во время реставрационных работ под 400-летней картиной, изображающей обезглавливание Иоанна Крестителя, специалисты из Великобритании обнаружили скрытое изображение Рождества Христова.

Источник: Northumbria University

Картина находится в коллекции музея Боуза в замке Барнард, сообщили в Нортумбрийском университете. Холст натянут на большую деревянную панель из нескольких кусков дерева. Искусствоведы считают, что она в свое время была частью алтаря.

Рентгеновские снимки показали, что под слоями краски скрыты очертания ребенка с золотым ореолом вокруг головы и призрачные белые фигуры, стоящие на коленях и протягивающие дары.
Источник: Northumbria University

«Невероятно, но нам удалось увидеть на рентгеновском изображении линии, которые мы считаем подготовительными набросками. Икона, вероятно, была скопирована с другого рисунка», — говорит реставратор Ники Гримальди из Нортумбрийского университета.

Впоследствии эти линии были прорисованы свинцовой белой краской, что и сделало их видимыми на рентгеновском снимке.

Источник: Northumbria University

Это не первое скрытое изображение, найденное в этом году. Ранее под слоями краски на знаменитой картине «Мадонна в скалах» ученые обнаружили несколько эскизов и отпечатки рук Леонардо да Винчи.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Как да Винчи создавал «Мадонну в скалах»: история одного шедевра
Во время загрузки произошла ошибка.
13 ноября© Ньюстюб
Кудрин рассказал о спасшем российскую экономику решении Путина
Александр Овечкин поужинал с Дональдом Трампом
Кот Мостик встретил пассажиров первого поезда в Крым (видео)
Избитую девочку из Ингушетии выписали из больницы
Миллионы верующих во всем мире встретили католическое Рождество
В Эфиопии обнаружили легендарный затерянный город
Роструд объяснил порядок оплаты труда в новогодние выходные
Здоровье
Назван простой способ продлить свою жизнь Нужно чаще уделять время искусству.
Hi-Tech
Сделано в России. Главные прорывы 2019 года Много удивительного и странного.
Кино
Киркоров пришел в «Модный приговор» с детьми и отцом Родственников певца переодели к празднику стилисты шоу Александра Васильева
Авто
Nissan запатентовал в России седан Sentra Получение патента говорит о том, что японская компания может возобновить продажи этой машины в нашей стране. Sentra в России продавалась до 2017 года, а новое поколение модели представили месяц назад на автосалоне в Лос-Анджелесе
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Узнай, какая ты королева. Тест
Тайна смерти культового актера в России раскрыта
В России нельзя обороняться с оружием. Почему
5 критических ошибок, которые приводят к аварии
Леди
Алексей Чадов вышел в свет с таинственной брюнеткой Пара появилась на премьере фильма.
Дом
Что надо выбросить из дома перед Новым годом
Пять мифов о жизни в центре Москвы
3 ситуации, когда не стыдно передаривать подарки
Почему нужно дружить с соседями
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь