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13:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

Давно исчезнувший кот вернулся домой в канун Нового года

Праздничный сюрприз.

Британские СМИ облетела история чудесного возвращения домой старого кота Джаспера, который бесследно исчез 2 года назад.

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Хозяйка животного, Дженна Хегарти, взяла домой котенка после окончания университета. Джаспер был свидетелем того, как она вышла замуж, стала матерью, и несколько раз переезжал вместе со всей семьей.

Два года назад Джаспер бесследно исчез. Дженна с родными искала его, но безрезультатно. Женщина сдалась, решив, что 15-летний кот погиб или сам ушел умирать.

Незадолго до Нового года женщине позвонил местный ветеринар и сообщил, что в клинику принесли кота. У животного был чип, так что врачам удалось связаться с его хозяйкой Дженной. Так в канун нового года Джаспер вернулся в родной дом.

Анна Лысенко

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