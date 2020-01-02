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16:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

20-месячный ребенок заработал в соцсетях 13 тысяч долларов

Фотомодель с пеленок.

Маленький Патрик Джордж, которому исполнился один год и восемь месяцев, может оказаться самым влиятельным малышом в соцсетях.

У мальчика из Великобритании 16 тысяч подписчиков. Он заработал на продвижении товаров уже больше 13 тысяч долларов, пишет Fox News.

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Мама Патрика, Наташа Максвелл, создала сыну страницу год назад и стала публиковать семейные снимки. Вскоре ей начали предлагать сфотографировать ребенка в брендовой одежде, с игрушками, книжками и другими товарами для детей.

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По словам Наташи, теперь она проводит в соцсети до 9 часов в день, так что блог стал для нее полноценной работой.

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Анна Лысенко

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