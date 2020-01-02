16:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
20-месячный ребенок заработал в соцсетях 13 тысяч долларов
Фотомодель с пеленок.
Маленький Патрик Джордж, которому исполнился один год и восемь месяцев, может оказаться самым влиятельным малышом в соцсетях.
У мальчика из Великобритании 16 тысяч подписчиков. Он заработал на продвижении товаров уже больше 13 тысяч долларов, пишет Fox News.
Мама Патрика, Наташа Максвелл, создала сыну страницу год назад и стала публиковать семейные снимки. Вскоре ей начали предлагать сфотографировать ребенка в брендовой одежде, с игрушками, книжками и другими товарами для детей.
По словам Наташи, теперь она проводит в соцсети до 9 часов в день, так что блог стал для нее полноценной работой.
Анна Лысенко