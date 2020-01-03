Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Главный тест года: отличите настоящие новости от выдуманныхВ 2019-м выходило много забавных и даже невероятных новостей. На их основе мы подготовили тест, где часть вопросов составлена по выдуманным событиям
Фоторепортажи
14Католики всего мира встретили Рождество
8Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту
12:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Китае обнаружили новых терракотовых воинов

Фигуры были созданы 2200 лет назад для защиты императора в загробной жизни.

Археологи в Китае обнаружили еще около 200 статуй знаменитой терракотовой армии, сообщило информационное агентство «Синьхуа».

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
«Страшная древняя тайна» с простой разгадкой. История терракотовой армии

Находка была сделана в первой из трех ям на площади около 400 квадратных метров у мавзолея императора Цинь Шихуанди в Сиане.

Исследователи также обнаружили 12 глиняных лошадей, остатки двух колесниц, бронзовые мечи, луки и цветные щиты. Часть найденных воинов держит луки, а другая — шесты.

Терракотовой армией называют захоронение больше 8 тысяч терракотовых статуй китайских воинов и их лошадей у мавзолея Цинь Шихуанди. Фигуры были созданы около 2200 лет назад для защиты императора в загробной жизни. Строительство длилось 38 лет и потребовало усилий 700 тысяч рабочих и ремесленников. Периметр внешней стены захоронения равен 6 км.

Первые статуи обнаружили крестьяне в 1974 году, когда бурили артезианскую скважину. В 1987 году терракотовая армия была включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Рисунки возрастом 44 тыс. лет: археологов поразило мастерство древних людей
Во время загрузки произошла ошибка.
18 декабря 2019© Ньюстюб
Иранский генерал убит в Багдаде по приказу Трампа. Главное
Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию
Нокаутированный Федором Емельяненко американец разбросал деньги
Названы регионы, где чаще всего ругаются матом
«Чудовище Омахи». Как немецкий пулеметчик убил 2000 американцев
Молодежная сборная России узнала соперника по полуфиналу ЧМ
Здоровье
Болезни от любви: что нужно о них знать Разъясняем тонкости лечения половых инфекций.
Hi-Tech
Какие смартфоны перестанут поддерживать WhatsApp в 2020 году Кому стоит переживать
Кино
От Асмус до Энистон: актрисы, которые нас впечатлили в 2019 году Вспоминаем, о ком чаще всего говорили в прошедшем году, и предполагаем, кто унесет самые жирные куски «оскаровского» пирога
Горячие темы на Авто
Я устал, я мухожук 323
А между прочим... 139
Россия вышла в полуфинал по хоккею 129
Новогодние пожелания 97
Новости партнеров
Арбузы напрямую связаны с раком: врачи сделали важное заявление
Не оставляйте сумки в камере хранения магазина, и вот почему
Лишитесь пенсии, если нет этой записи в трудовой
"Сердце сейчас откажет, и все": появилась новая информация о Заворотнюк
Популярные темы на «Детях»
Сослуживица врёт про свою дочь 202
Питание и его стоимость 157
Травма на производстве 146
Люберецкий роддом. 100
Леди
Идеальные пижамы, в которых хочется провести остаток зимы Еще одна причина никуда не выходить из дома (возможно, до апреля).
Дом
«Семья» из 500 человек сняла особняк и разгромила его
Дом с нуля: проект загородного коттеджа для семьи
7 частых проблем, с которыми сталкивается каждый путешественник
Страна солнца: как выглядит самое загадочное место Чечни?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь