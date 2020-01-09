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Фоторепортажи
50Магия света: лучшие снимки #GoldenHour2020
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15:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Магия света: в Сети показали самые невероятные снимки солнца

Фотоконкурс Agora подвел итоги.

50
фотографий
50
фотографий
50
фотографий

Объявлены финалисты международного конкурса от Agora #GoldenHour2020. Фотографы — как профессионалы, так и любители — показали самые яркие снимки со всего мира, сделанные на рассвете или закате.

Всего в конкурсе приняли участие более 19 тысяч фотографий, но в финал попали лишь 50 снимков. Самые невероятные и красочные фото были выбраны путем пользовательского голосования. Победитель конкурса будет определен 6 февраля.

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