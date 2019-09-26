16:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
Выбраны лучшие тревел-фото года
Теперь предстоит назвать победителя.
Фотоконкурс #Travel2019, посвященный путешествиям, обнародовал 50 лучших работ от фотографов из разных стран.
На них можно увидеть потрясающие пейзажи и сцены из всевозможных уголков мира: пляжей Греции, гор Турции, заливов Индонезии, российской тундры, мегаполисов, вокзалов, городских площадей. В конкурсе участвуют и аэроснимки, сделанные с помощью дрона.
Всего на #Travel2019 прислали 14 тысяч 539 фотографий. Победитель, который получит приз в размере 1 тысячи долларов, будет назван 24 октября.