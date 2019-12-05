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14:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Опубликованы лучшие фото дикой природы 2019 года

Отличных работ на конкурсе WPY 2019 было так много, что жюри до сих пор подводит итоги.

25
фотографий
25
фотографий
25
фотографий

Музей естествознания в Лондоне выбрал 25 лучших фотографий из короткого списка конкурса Wildlife Photographer of the Year.

На снимках — забавное семейство сурков, трогательный птенец фламинго, обедающие ягуары и другие, не менее интересные сцены.

Как сообщалось, гран-при конкурса среди взрослых участников получил Юньцинь Бао из Китая за фотографию «Момент», на которой тибетская лиса нападает на гималайского сурка.

Анна Лысенко

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