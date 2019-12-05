14:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
Опубликованы лучшие фото дикой природы 2019 года
Отличных работ на конкурсе WPY 2019 было так много, что жюри до сих пор подводит итоги.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Отличных работ на конкурсе WPY 2019 было так много, что жюри до сих пор подводит итоги.
Музей естествознания в Лондоне выбрал 25 лучших фотографий из короткого списка конкурса Wildlife Photographer of the Year.
На снимках — забавное семейство сурков, трогательный птенец фламинго, обедающие ягуары и другие, не менее интересные сцены.
Как сообщалось,
Анна Лысенко