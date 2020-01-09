We got a Ward!Опубликовано Darcy Ward Воскресенье, 22 декабря 2019 г.
18:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
Молодожены выбрали общую фамилию, подбросив на свадьбе монетку
Влюбленные оригинально подошли к решению этого вопроса.
Следуя устоявшимся традициям, во многих странах после замужества девушка берет фамилию мужа. Но с некоторых пор молодожены стали менее категоричны в этом вопросе: иногда супруги остаются при своих фамилиях, а иногда и муж берет фамилию жены.
Джефф Конли и Дарси Вард из Флориды решили в этом вопросе положиться на волю судьбы. Стоя перед алтарем в день свадьбы, они подбросили специально заготовленную монетку, чтобы определить, под чьей фамилией они будут дальше жить как одна семья.
Они заранее приготовили две одинаковые монеты, на которых были выгравированы их портреты, дата свадьбы и полные имена. Подбросив одну из монет, они узнали, что теперь будут носить общую фамилию Вард, принадлежащую невесте.
Джеффа это известие ни капли не смутило. Изданию The Palm Beach Post он признался, что «был рад получить
Екатерина Гура