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18:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф из Бразилии показывает обратную сторону идеальных снимков

Красивый кадр можно сделать где угодно.

Бразильский фотограф Гильмар Сильва обладает внушительной армией поклонников, количество которых достигает почти 950 тысяч. Секрет его успеха не только в красивых снимках, но и в том, как он эти снимки создает.

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В своем аккаунте он показывает закулисье фотосессий, которые зачастую происходят в неожиданных местах — на крыльце его дома, в кустах рядом с оживленной трассой или на груде кирпичей, оставшихся после ремонта.

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Благодаря своему уникальному творческому взгляду, фантазии и ассистентам, Сильва создает невероятно яркие и красивые кадры вне зависимости от места съемки и без дорогостоящего оборудования.

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Екатерина Гура

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