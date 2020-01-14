18:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как выглядит рынок в Таиланде, сквозь который ходят поезда (фото)
Продавцы восемь раз в день убирают товары с путей, чтобы поезда могли по ним проехать.
В середине января в соцсетях стал вирусным ролик, снятый с помощью дрона, на котором был запечатлен «складной» рынок Меклонг в Таиланде.
На нем показано, как продавцы спешно убирают товары и палатки, расставленные прямо на рельсах, и дают проехать поезду, после чего вновь быстро возвращают все на свои первоначальные места.
Рынок Меклонг существует в таком виде уже много лет. Продавцы освобождают пути восемь раз в день: поезд курсирует посреди рынка по четыре раза в обе стороны.
Несмотря на такие неудобства и реальную опасность, продавцы с насиженного места уходить не торопятся. По неофициальным данным, в год рынок Меклонг посещают до двух миллионов туристов, которые приезжают сюда исключительно, чтобы посмотреть на поезд, проезжающий в сантиметрах от людей и палаток, и приобрести здесь
Екатерина Гура