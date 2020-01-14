Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Российская копия Tesla Cybertruck покоряет московские автодороги Команда российских инженеров-любителей решили не дожидаться официального выпуска новой машины Илона Маска
Фоторепортажи
12Извержение вулкана Таал
50Взгляд на свободу
18:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядит рынок в Таиланде, сквозь который ходят поезда (фото)

Продавцы восемь раз в день убирают товары с путей, чтобы поезда могли по ним проехать.

7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

В середине января в соцсетях стал вирусным ролик, снятый с помощью дрона, на котором был запечатлен «складной» рынок Меклонг в Таиланде.

На нем показано, как продавцы спешно убирают товары и палатки, расставленные прямо на рельсах, и дают проехать поезду, после чего вновь быстро возвращают все на свои первоначальные места.

Во время загрузки произошла ошибка.

Рынок Меклонг существует в таком виде уже много лет. Продавцы освобождают пути восемь раз в день: поезд курсирует посреди рынка по четыре раза в обе стороны.

Несмотря на такие неудобства и реальную опасность, продавцы с насиженного места уходить не торопятся. По неофициальным данным, в год рынок Меклонг посещают до двух миллионов туристов, которые приезжают сюда исключительно, чтобы посмотреть на поезд, проезжающий в сантиметрах от людей и палаток, и приобрести здесь что-нибудь на память.

Екатерина Гура

Читайте также
Рынок Меклонг в Таиланде
Белоруссия заменит российскую нефть на поставки с Украины
Жириновский объяснил, почему назвал граждан «холопами»
Какие важные законы примет Госдума в 2020 году
Кудрин назвал альтернативу отмене НДФЛ для борьбы с бедностью
Красоту подводного мира показали на фото
Россиянам пообещали раннюю и теплую весну
Здоровье
17-летняя девушка боится смеяться От смеха у девушки наступает паралич.
Hi-Tech
Xiaomi удивит самым невероятным смартфоном Самый необычный дизайн начала 2020 года
Кино
Муромцева отказалась сниматься в сериале Прилучного и пожалела Звезда «Доброго утра» призналась, что сейчас поступила бы иначе
Авто
Наказание для водителей, сбежавших с места ДТП, могут смягчить Сейчас за оставление места аварии нарушителя могут лишить водительских прав или арестовать на срок до пятнадцати суток
Новости партнеров
Депутат сравнила бедных с уголовниками и теперь объясняет свои слова
Экзамен на водительские права теперь сдаем по-новому
Выпирающий живот отлично маскируют платья таких фасонов
Участник шести войн: умер самый знаменитый генерал
Дети
Уморительные замечания учителей в школьных дневниках (фото) Подборка с забавными замечаниями учителей, которые сложно представить сегодня
Леди
Поклонники не узнали Аллу Пугачеву на новом селфи Селфи звезды удивило ее фанатов.
Новости партнеров
«Нам бы так». Почему мы гордимся московским метрополитеном
Яркий конец 2019 года. Общественники отчитались о результатах
На край земли. Ямал: путешествие, которое запомнится навсегда
Особенный год. Проекты, которые порадуют жителей
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь