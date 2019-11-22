17:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как выглядит жизнь шумных мегаполисов с высоты (фото)
Чтобы сделать эти снимки, фотограф десять лет путешествовал по всему миру.
33-летний
По словам фотографа, иногда он использует дрон, но все же предпочитает ручную камеру, которая позволяет лучше поработать над композицией кадра и дает более высокое разрешение.
Купманс рассказал, что его интересуют не конкретные здания или достопримечательности, а жизненный опыт людей, которые с ними взаимодействуют.
Екатерина Гура