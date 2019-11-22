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17:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядит жизнь шумных мегаполисов с высоты (фото)

Чтобы сделать эти снимки, фотограф десять лет путешествовал по всему миру.

20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

33-летний голландско-канадский фотограф Райан Купманс провел десять лет в путешествиях, снимая самые большие, шумные и густонаселенные города на планете с высоты птичьего полета.

Чтобы сделать фото, демонстрирующие весь масштаб мегаполисов, Купмансу пришлось летать на вертолетах, а также взбираться на вершины гор и крыши небоскребов.

По словам фотографа, иногда он использует дрон, но все же предпочитает ручную камеру, которая позволяет лучше поработать над композицией кадра и дает более высокое разрешение.

Купманс рассказал, что его интересуют не конкретные здания или достопримечательности, а жизненный опыт людей, которые с ними взаимодействуют.

Екатерина Гура

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