Ресторан в США берет дополнительную плату с клиентов за глупые вопросы

В середине января на Reddit появилось фото чека из закусочной Tom’s Diner в американском Денвере. В счет, помимо основного заказа, также был включен довольно необычный пункт под названием «Глупые вопросы», за который клиенту нужно было заплатить 38 центов. Снимок быстро стал вирусным и разлетелся по соцсетям и СМИ.
Мнение пользователи разделилось: одни возмутились такому счету, а другие посчитали шутку справедливой, так как работникам общепита обычно приходится иметь дело с огромным количеством глупых вопросов от клиентов.
Журналисты издания Metro обратились в заведение за пояснениями. Менеджер закусочной Хантер Лэндри рассказала, что этот пункт — всего лишь шутка и «глупые вопросы» включают в счет только по просьбе самого клиента.