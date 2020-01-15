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17:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ресторан в США берет дополнительную плату с клиентов за глупые вопросы

В заведении отмечают, что это всего лишь шутка.

В середине января на Reddit появилось фото чека из закусочной Tom’s Diner в американском Денвере. В счет, помимо основного заказа, также был включен довольно необычный пункт под названием «Глупые вопросы», за который клиенту нужно было заплатить 38 центов. Снимок быстро стал вирусным и разлетелся по соцсетям и СМИ.

Мнение пользователи разделилось: одни возмутились такому счету, а другие посчитали шутку справедливой, так как работникам общепита обычно приходится иметь дело с огромным количеством глупых вопросов от клиентов.

Журналисты издания Metro обратились в заведение за пояснениями. Менеджер закусочной Хантер Лэндри рассказала, что этот пункт — всего лишь шутка и «глупые вопросы» включают в счет только по просьбе самого клиента.

Екатерина Гура

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