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20:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

Сопровождать японского миллиардера в космос пожелали 20 тысяч женщин

Предложение оказалось очень заманчивым.

В середине января 44-летний японский миллиардер Юсака Маэдзава, который в 2023 году станет первым частным пассажиром на SpaceX Илона Маска и отправится на Луну в качестве космического туриста, объявил о поисках подруги.

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Маэдзава недавно расстался с 27-летней актрисой Аяме Горики и сейчас пребывает в статусе холостяка, который, впрочем, ему совсем не по душе. Миллиардер признался, что так и не смог встретить «любовь всей своей жизни», что его очень печалит, а потому он отважился на такой отчаянный шаг, как поиски любимой девушки, через соцсети и телевизионные шоу.

Шоу о поисках невесты для миллиардера будет показывать стриминговый сервис AbemaTV, который также получил право на трансляцию космического полета Маэдзавы.

Издание Daily Mail сообщает, что всего за два дня поступило уже более 20 тысяч заявок на «должность» возлюбленной миллиардера. Чтобы попытать свою удачу, девушки должны ответить на вопросы в специальной анкете, рассказать о себе и приложить ссылку на свои соцсети.

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Уточняется, что будущая спутница жизни Маэдзавы полетит вместе с ним на Луну, а потому она должна быть в этом заинтересована и иметь возможность участвовать в подготовке к полету.

Екатерина Гура

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