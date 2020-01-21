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15:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

Слон прокрался в пятизвездочный отель на Шри-Ланке (видео)

Постояльцы были в восторге.

Крупный слон пробрался в пятизвездочный отель на Шри-Ланке, побродил по вестибюлю, потрогал хоботом мягкую мебель, уронил несколько светильников, а затем мирно ушел, сообщает TTG.

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Животное по кличке Натта Кота привело постояльцев отеля в восторг. А вот персонал к нему уже привык. Дело в том, что слон иногда наведывается в отель еще с 2017 года. Он гуляет по лужайкам и почти не безобразничает. Отель находится рядом с Национальным парком Яла на юго-востоке страны, где обитает много слонов.

Сотрудники отеля предупредили отдыхающих, что хотя Натта Кота и кажется смирным, он остается диким животным, и близко подходить к нему опасно.

Анна Лысенко

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