15:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
Слон прокрался в пятизвездочный отель на Шри-Ланке (видео)
Постояльцы были в восторге.
Крупный слон пробрался в пятизвездочный отель на
Животное по кличке Натта Кота привело постояльцев отеля в восторг. А вот персонал к нему уже привык. Дело в том, что слон иногда наведывается в отель еще с 2017 года. Он гуляет по лужайкам и почти не безобразничает. Отель находится рядом с Национальным парком Яла на
Сотрудники отеля предупредили отдыхающих, что хотя Натта Кота и кажется смирным, он остается диким животным, и близко подходить к нему опасно.
Анна Лысенко