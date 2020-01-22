16:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Индии отменили свадьбу из-за побега родителей
Неожиданный поворот в духе Болливуда.
Жених и невеста в индийском штате Гуджарат отменили назначенную на февраль свадьбу после загадочного исчезновения отца жениха и матери невесты.
48-летний бизнесмен и 46-летняя домохозяйка бесследно пропали в один день, сообщает Times of India. Их родственники и друзья считают, что речь идет о совместном побеге. Исчезнувшие знали друг друга с детства и были соседями. По некоторым свидетельствам, в прошлом у них были отношения.
Побег произошел всего за несколько недель до церемонии бракосочетания их детей, к которой семьи готовились целый год.
Родственники написали заявления в полицию.
Анна Лысенко