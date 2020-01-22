Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Когда кончатся високосные годы?В календаре не всегда были високосные годы, и, что интереснее, они не всегда будут нужны
Фоторепортажи
46Underwater Photography Guide выбрал лучшие подводные снимки года
12Умерла Галина Волчек
16:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Индии отменили свадьбу из-за побега родителей

Неожиданный поворот в духе Болливуда.

Источник: Reuters
Читайте также
Сопровождать японского миллиардера в космос пожелали 20 тысяч женщин

Жених и невеста в индийском штате Гуджарат отменили назначенную на февраль свадьбу после загадочного исчезновения отца жениха и матери невесты.

48-летний бизнесмен и 46-летняя домохозяйка бесследно пропали в один день, сообщает Times of India. Их родственники и друзья считают, что речь идет о совместном побеге. Исчезнувшие знали друг друга с детства и были соседями. По некоторым свидетельствам, в прошлом у них были отношения.

Побег произошел всего за несколько недель до церемонии бракосочетания их детей, к которой семьи готовились целый год.

Родственники написали заявления в полицию.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 17 человек
Выпуск программы Малахова сняли с эфира
Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная — 2020»
Россиянам пообещали «розовый» февраль
Путин встретится с матерью осужденной в России Наамы Иссахар
Показаны автомобили министров нового правительства (видео)
На Майорку обрушились гигантские 14-метровые волны (видео)
Здоровье
У Оззи Осборна болезнь Паркинсона Музыкант рассказал, что больше не может скрывать этого.
Hi-Tech
Зачем жесткий диск кладут в морозилку Впервые слышите о таком?
Кино
Сын Нагиева, Лопырева, Шпица на премьере комедии о любви В прокат выходит романтическая история «Марафон желаний», режиссерский дебют Дарьи Чаруши
Горячие темы на Авто
НЭП - лучшее в экономике, что было в 20 веке? 145
А вы читали Конституцию? 145
Какое оружие лучше? 95
Обезьяны с гранатой? 83
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Новые фото Кейт Миддлтон с детьми умилили соцсети Герцогиня отправилась в Бирмингем
Леди
«Лысый мачо»: Иван Ургант кардинально сменил имидж Телеведущий развеселил поклонников свежим селфи.
Новости партнеров
Вот почему сцену "Вторжения", которую снимали на Камчатке, держат в секрете
"Восставшая из мертвых" рассказала, что находится по ту сторону жизни
Оператор раскрыл секреты съемок фильма "Вторжение"
Последние новости электромобилей
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь