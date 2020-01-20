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18:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

Невеста сильно похудела перед свадьбой, чтобы надеть платье своей мечты

За 10 месяцев она скинула 14 килограммов.

31-летняя Стефани Кэмден из Сиднея всегда была худышкой, но устроившись на новую работу стала быстро набирать вес, питаясь «на ходу». Она любила есть снеки, фаст-фуд, сладости и все, чем можно было бы быстро перекусить. Как призналась Кэмден изданию Daily Mail, у нее был абонемент в спортзал, но она там практически не появлялась. В итоге в 2018 году она стала весить почти 82 килограмма, что для ее комплекции было довольно много.

Когда Стефани получила предложение от своего бойфренда и начала готовиться к свадьбе, она поняла, что не хочет выглядеть так на свадебных снимках. Кроме того, платье, в которое она сразу влюбилась, было ей мало на несколько размеров. Купив наряд, австралийка начала борьбу с лишним весом.

Она начала готовить себе еду дома и избегать мучного и сладкого. Кроме того, девушка записалась на 8-недельный фитнес-марафон в своем тренажерном зале, и это дало результаты.

За 10 месяцев Стефани похудела на 14 килограммов и с легкостью надела свадебное платье своей мечты.

Екатерина Гура

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