Невеста сильно похудела перед свадьбой, чтобы надеть платье своей мечты

31-летняя Стефани Кэмден из Сиднея всегда была худышкой, но устроившись на новую работу стала быстро набирать вес, питаясь «на ходу». Она любила есть снеки, фаст-фуд, сладости и все, чем можно было бы быстро перекусить. Как призналась Кэмден изданию Daily Mail, у нее был абонемент в спортзал, но она там практически не появлялась. В итоге в 2018 году она стала весить почти 82 килограмма, что для ее комплекции было довольно много.
Когда Стефани получила предложение от своего бойфренда и начала готовиться к свадьбе, она поняла, что не хочет выглядеть так на свадебных снимках. Кроме того, платье, в которое она сразу влюбилась, было ей мало на несколько размеров. Купив наряд, австралийка начала борьбу с лишним весом.
Она начала готовить себе еду дома и избегать мучного и сладкого. Кроме того, девушка записалась на 8-недельный фитнес-марафон в своем тренажерном зале, и это дало результаты.
За 10 месяцев Стефани похудела на 14 килограммов и с легкостью надела свадебное платье своей мечты.