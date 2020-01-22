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16:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пользователи Сети копируют обложки любимых музыкальных альбомов в новом флешмобе

Не у всех получается похоже.

В середине января в Twitter стал популярным новый флешмоб под названием my favourite album vs me («Мой любимый альбом vs Я»). Пользователи публикуют обложку любимого музыкального альбома и свое фото, пытаясь сделать второе максимально похожим (по стилистике, цвету или выражению лица) на первое.

Тем, у кого на альбоме есть изображение артиста, повезло — тут можно подобрать подходящую одежду, позу, свет и даже макияж. А вот тем, у кого обложка любимого альбома выполнена абстрактно и без людей, приходится проявлять смекалку и фантазию. Зато результаты получаются довольно интересные, хоть и не слишком похожие на оригинал.

Екатерина Гура

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