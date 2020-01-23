14:03 (мск), источник: Авто Mail.ru
Актриса Бочкарева продает свой «Кадиллак» из-за лишения прав
За отказ от медосвидетельствования звезду сериала «Счастливы вместе» лишили прав на один год и восемь месяцев.
Актриса Наталья Бочкарева, известная широкой публике по роли Даши Букиной в ситкоме «Счастливы вместе», решила продать свой Cadillac Escalade. Об этом Бочкарева сообщила на своей странице в Instagram.
Актриса отметила, что «ездить на заднем сиденье не так уж и плохо». Поэтому она решила продать «самого любимого коня, который стоит без дела». Ключи от машины Бочкарева пообещала передать покупателю лично вместе с автографом. Цену Cadillac Бочкарева не озвучила.
Правоохранители задержали Бочкареву в конце сентября прошлого года, при себе у актрисы был кокаин. Через некоторое время помощница актрисы заявляла, что в СМИ пишут ложь и артистку никто не задерживал, а сама Бочкарева утверждала, что у нее все хорошо и она находится дома. Впоследствии, однако, выяснилось, что инцидент
Бочкаревой грозил тюремный срок, но в итоге все закончилось штрафом в 30 000 рублей.