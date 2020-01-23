18:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
Британец похудел на 101 килограмм благодаря своей бабушке
Она хотела видеть внука счастливым.
27-летний Аарон Снарес из британского Хэмптона всего пару лет назад весил 191 килограмм. По словам парня, он был полным с самого детства и очень
С возрастом проблема лишнего веса лишь усугубилась: у него появились собственные деньги и друзья, с которыми он ходил по барам и закусочным.
К 25 годам Аарон весил больше 150 килограммов, а на отдыхе за один день разломал три шезлонга, которые просто не могли выдержать его вес. Последней каплей стала свадьба его сестры. Девушка попросила его быть шафером, что означало весь вечер быть в центре внимания, и Аарон отказался. Весь день на свадьбе он чувствовал себя неловко и очень стеснялся фотографироваться.
Через несколько дней после свадьбы Снареса ждал серьезный разговор с бабушкой. Именно она объяснила внуку, что
Через пару недель парень присоединился к клубу для похудения и с помощью специалистов начал менять свое питание, привычки и жизнь. За год Аарон смог сбросить 101 килограмм и полностью измениться внешне.
К сожалению, бабушка так и не увидела конечный результат его стараний, но парень очень благодарен, что она смогла изменить его жизнь к лучшему.
Екатерина Гура