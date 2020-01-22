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18:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американка похудела на 88 килограммов, поборов зависимость от еды

Разбираться с проблемой пришлось с психологом.

36-летняя Тамара Йенцен из Мичигана рассказала журналистам историю своей борьбы с лишним весом, которую она ведет с 12-летнего возраста. Сейчас Тамара выглядит и чувствует себя превосходно: она ведет Instagram-блог, в котором делится результатами своего невероятного похудения и дает советы по питанию.

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Как рассказала Тамара, она была полной с детства, а впервые начала бороться с лишним весом еще в подростковом возрасте. По словам женщины, у нее изначально сложились сложные отношения с едой — она была ей одновременно наградой и утешением в любой жизненной ситуации, пишет издание Parade.

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Выйдя замуж, Тамара начала еще быстрее набирать вес и в 2007 году весила уже 130 килограммов. Проблемы со здоровьем, в том числе и полнота, мешали ей забеременеть, а потому на год она села на строгую диету. Но после удачной беременности и родов девушка снова начала полнеть и к 2015 году весила 161 килограмм.

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Усталость, апатия, проблемы со здоровьем и невозможность полноценно участвовать в воспитании дочери заставили Йенцен пересмотреть свои отношения с едой. Она записалась в клуб для похудения, где с помощью психолога смогла избавиться от пищевой зависимости, а также скорректировать свое меню. Чуть позже она добавила пешие прогулки и 45-минутные занятия аэробикой дома. В итоге за два года она похудела на 88 килограммов и не планирует останавливаться на достигнутом.

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Екатерина Гура

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