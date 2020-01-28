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13:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

На дне Вислы обнаружили древний корабль

А также обломки немецкого моста времен Второй мировой войны.

Польские подводные археологи обнаружили на дне реки Вислы к северу от Варшавы затонувшее грузовое судно XIV — XVIII веков, сообщает PAP.

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До наших дней сохранилась 250-килограммовая деревянная рама корабля. Такое судно могло перевозить до 100 тонн груза. Ученые пока не знают, какие именно товары находились на корабле. Предположительно, корабль перевозил продовольствие в Гданьск, портовый город на балтийском побережье.

Кроме 37-метрового корабля, подводные археологи также обнаружили недалеко от деревни Ломянки-Дольне обломки разрушенного моста времен Второй мировой войны. Он был построен немецкими военными инженерами. Среди обломков команда обнаружила стальную конструкцию и сваи для поддержки моста.

Анна Лысенко

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