13:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
На дне Вислы обнаружили древний корабль
А также обломки немецкого моста времен Второй мировой войны.
Польские подводные археологи обнаружили на дне реки Вислы к северу от Варшавы затонувшее грузовое судно XIV — XVIII веков, сообщает PAP.
До наших дней сохранилась 250-килограммовая деревянная рама корабля. Такое судно могло перевозить до 100 тонн груза. Ученые пока не знают, какие именно товары находились на корабле. Предположительно, корабль перевозил продовольствие в Гданьск, портовый город на балтийском побережье.
Кроме 37-метрового корабля, подводные археологи также обнаружили недалеко от деревни
Анна Лысенко