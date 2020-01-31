19:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
Дмитрий Маликов исполнит песню, записанную с Юлией Началовой
Партия певицы была записана незадолго до ее смерти
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проектыВсе проекты
Партия певицы была записана незадолго до ее смерти
31 января на своем юбилейном концерте Дмитрий Маликов представит ранее не изданный дуэт с Юлией Началовой.
Композиция «Не отпускай меня» была одной из последних песен певицы. Свою партию она успела записать на диктофон в декабре 2018 года. Свою часть и финальную работу над треком Маликов доделывал уже после смерти Началовой. Об этом рассказала бывший
Напомним, 38-летняя певица Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года. Причиной смерти врачи назвали заражение крови и острую сердечную недостаточность.
Екатерина Гура