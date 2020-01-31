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19:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дмитрий Маликов исполнит песню, записанную с Юлией Началовой

Партия певицы была записана незадолго до ее смерти

31 января на своем юбилейном концерте Дмитрий Маликов представит ранее не изданный дуэт с Юлией Началовой.

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Композиция «Не отпускай меня» была одной из последних песен певицы. Свою партию она успела записать на диктофон в декабре 2018 года. Свою часть и финальную работу над треком Маликов доделывал уже после смерти Началовой. Об этом рассказала бывший PR-директор певицы Анна Исаева в Instagram.

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Напомним, 38-летняя певица Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года. Причиной смерти врачи назвали заражение крови и острую сердечную недостаточность.

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Екатерина Гура

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