16:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
Крупнейший архив узоров России опубликовали в Сети
В цифровой лаборатории реконструируют и анализируют древнее наследие.
В России создан крупнейший
Все они были созданы российскими мастерами в
«Используя цифровые инструменты, наша команда ежедневно архивирует, реконструирует и интерпретирует узоры России», — пишут создатели независимого проекта.
Исследователи намерены сохранить и популяризировать «великое разнообразие стилей аутентичной графики России».
Анна Лысенко