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16:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

Крупнейший архив узоров России опубликовали в Сети

В цифровой лаборатории реконструируют и анализируют древнее наследие.

Источник: Орнамика | Узор платка жениха
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В России создан крупнейший онлайн-архив декоративно-прикладного искусства «Орнамика», который содержит 7 тысяч узоров.

Все они были созданы российскими мастерами в IX—XX веках. Архив охватывает 50 регионов, 20 типов и более 200 техник и стилей искусства.

«Используя цифровые инструменты, наша команда ежедневно архивирует, реконструирует и интерпретирует узоры России», — пишут создатели независимого проекта.

Исследователи намерены сохранить и популяризировать «великое разнообразие стилей аутентичной графики России».

Анна Лысенко

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