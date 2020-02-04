В украинском учебнике по всемирной истории нашли грустного Киану Ривза

В украинском учебнике «Всесвітня історія» («Всемирная история») за 10 класс внезапно обнаружили Киану Ривза. Его «прифотошопили» к снимку 1932 года «Обед на небоскребе». Фотожабу, по всей видимости, случайно поместили в учебник вместо настоящего снимка.
Фотожаба, попавшая в учебник, — один из мемов про грустного Киану Ривза. В мае 2010 года актер в одиночестве ел сэндвич на лавочке. Там его и застал папарацци. Позже снимок задумчивого Киану разлетелся по всему интернету. Пользователи тогда создали множество фотожаб с актером, одна из которых как раз попала в украинский учебник.
Автор учебника по всемирной истории для десятиклассников — кандидат исторических наук и директор Украинского института изучения Холокоста «Ткума» Игорь Щупак. Он делал учебники и для учеников других классов. В аннотации «Всемирной истории» указано, что издание рекомендовано министерством образования и науки Украины.
Ошибку авторов учебника заметили в соцсетях. Комментаторы иронично отметили, что, возможно, Ривз действительно был на Манхэттене в 1932 году. Это своеобразная отсылка к мему о том, что Киану Ривз никогда не стареет.