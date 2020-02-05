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15:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф показал красоту заброшенных церквей Италии

Он путешествует по миру в поисках оставленных человеком мест.

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фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Фотограф Энди Швец из Германии прославился благодаря своей страсти к заброшенным объектам. С 2011 года он путешествует по миру в поисках необычных мест, в которых раньше жили люди, но затем по какой-то причине их оставили.

В пустых домах и ржавых автомобилях Швец видит красоту и новую жизнь природы, которая довольно быстро отвоевывает пространство.

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В одном из своих проектов фотограф показал красоту заброшенных церквей Италии. Он путешествовал по небольшим городкам и деревням страны и снимал то, что сейчас осталось от этих сакральных мест, многим из которых уже несколько столетий.

Екатерина Гура

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