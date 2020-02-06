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11:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

Найден самый непослушный пес в мире

18-месячного кокер-спаниеля по кличке Хьюго провозгласили настоящим мастером побега. Песик сбегал из дома не менее 270 раз, говорят его хозяева Келли и Брайан Кумбсы.

Хитрый Хьюго пытался прогрызть дыру в металлической сетке. Потерпев поражение, он сделал подкоп. Стоит только хозяевам засыпать «тайный ход», как он появляется снова.

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К счастью, пес никогда не остается один надолго. Максимум через полчаса хозяева находят свободолюбивое животное и приводят домой. Келли даже пришлось работать из дома, чтобы все время следить за своим питомцем.

Но дыра под забором — не единственная головная боль Кумбсов. Песик, пока рос, сжевал несколько предметов одежды, погрыз шкафы, плинтусы, ручки, домашние задания детей, а на десерт проглотил 300 фунтов стерлингов (24,5 тыс. рублей).

Хозяева прозвали пса Хьюго Ужасный, но не расстанутся с ним ни за что, говорит Келли. «Когда он не шалит, Хьюго — самая милая собака в мире», — добавляет она.

Анна Лысенко

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