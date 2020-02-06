11:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
Найден самый непослушный пес в мире
18-месячного
Хитрый Хьюго пытался прогрызть дыру в металлической сетке. Потерпев поражение, он сделал подкоп. Стоит только хозяевам засыпать «тайный ход», как он появляется снова.
К счастью, пес никогда не остается один надолго. Максимум через полчаса хозяева находят свободолюбивое животное и приводят домой. Келли даже пришлось работать из дома, чтобы все время следить за своим питомцем.
Но дыра под забором — не единственная головная боль Кумбсов. Песик, пока рос, сжевал несколько предметов одежды, погрыз шкафы, плинтусы, ручки, домашние задания детей, а на десерт проглотил 300 фунтов стерлингов (24,5 тыс. рублей).
Хозяева прозвали пса Хьюго Ужасный, но не расстанутся с ним ни за что, говорит Келли. «Когда он не шалит, Хьюго — самая милая собака в мире», — добавляет она.
Анна Лысенко