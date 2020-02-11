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14:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые обнаружили «кузена» тираннозавров

Название нового вида в переводе с греческого означает «жнец смерти», что вполне отвечало повадкам динозавра.

Канадские исследователи обнаружили новый вид динозавров Thanatotheristes degrootorum, который обладал «чудовищной» внешностью и был не менее свиреп, чем его близкие родственники — тираннозавры.

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Первые останки — фрагменты челюсти динозавра — были случайно найдены семейной парой на берегу реки Боу в провинции Альберта еще в 2010 году. Позже ученым удалось обнаружить еще один похожий череп неподалеку, в геологической формации Формост.

Детально изучив находки, палеонтолог Джаред Ворис из Университета Калгари понял, что имеет дело с совершенно новым видом динозавров. Описание Thanatotheristes degrootorum теперь опубликовано в Cretaceous Research.

Ранее не известный динозавр принадлежал к семейству тираннозаврид, обитавших в позднемеловую эпоху (80,1—79,5 миллионов лет назад). Он был «старшим братом» тираннозавров, которые появились 12 млн лет спустя, но не таким огромным.

Thanatotheristes degrootorum достигал в высоту примерно 2,4 метра. От морды до кончика хвоста длина животного составляла около 8 метров. Во рту существа «красовались» 7-сантиметровые зубы, а на черепе находились странные выпуклости, что придавало ему устрашающий вид.

Отличительной особенностью динозавра были вертикальные «гребни» на морде в районе глаз. Ученые пока не уверены, какую функцию они выполняли.

Слово Thanatotheristes в переводе с греческого означает «жнец смерти», что вполне отвечало повадкам динозавра. Это были хищники, которые питались травоядными динозаврами и другими животными.

Анна Лысенко

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