14:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые обнаружили «кузена» тираннозавров
Название нового вида в переводе с греческого означает «жнец смерти», что вполне отвечало повадкам динозавра.
Канадские исследователи обнаружили новый вид динозавров Thanatotheristes degrootorum, который обладал «чудовищной» внешностью и был не менее свиреп, чем его близкие родственники — тираннозавры.
Первые останки — фрагменты челюсти динозавра — были случайно найдены семейной парой на берегу реки Боу в провинции Альберта еще в 2010 году. Позже ученым удалось обнаружить еще один похожий череп неподалеку, в геологической формации Формост.
Детально изучив находки, палеонтолог Джаред Ворис из Университета Калгари понял, что имеет дело с совершенно новым видом динозавров. Описание Thanatotheristes degrootorum теперь опубликовано в Cretaceous Research.
Ранее не известный динозавр принадлежал к семейству тираннозаврид, обитавших в позднемеловую эпоху (80,1—79,5 миллионов лет назад). Он был «старшим братом» тираннозавров, которые появились 12 млн лет спустя, но не таким огромным.
Отличительной особенностью динозавра были вертикальные «гребни» на морде в районе глаз. Ученые пока не уверены, какую функцию они выполняли.
Слово Thanatotheristes в переводе с греческого означает «жнец смерти», что вполне отвечало повадкам динозавра. Это были хищники, которые питались травоядными динозаврами и другими животными.
Анна Лысенко