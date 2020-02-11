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15:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пользователи Сети высмеяли невесту за неудачное фото кольца

Многие отметили маленький размер украшения и неопрятные ногти.

В закрытой группе на Facebook под названием You said yes, but your finger said no («Ты сказала да, но твой палец сказал нет»), где публикуются снимки обручальных и помолвочных колец, которые явно малы по размеру своим владелицам, появилось новое фото.

Анонимный участник группы опубликовал фото одной из своих знакомых, которая недавно обручилась и решила похвастаться в соцсетях своим кольцом, пишет The Sun.

Само украшение из золота с бриллиантами не вызвало у пользователей вопросов, но кольцо было явно не по размеру невесте — оно заметно сдавливало ее палец. Однако не это привлекло внимание участников группы, а неопрятные грязные ногти его владелицы.

В комментариях девушки застыдили невесту и отметили, что не стоило хвастаться такой фотографией в соцсетях.

Екатерина Гура

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