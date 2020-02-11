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20:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США пес почуял запах газа и вовремя предупредил хозяев об опасности

К счастью, владельцы животного отреагировали быстро.

Диана и Гэри Смит из города Зиланд в американском штате Мичиган стали замечать странное поведение своего пса по кличке Раскал. Питомец вдруг стал плохо себя чувствовать в доме — он стал малоподвижным и уставшим, отказывался от лакомств и игр и даже не отзывался на кличку. По словам Дианы, пес просто приходил на кухню и без сил падал на пол.

Супруги забили тревогу и повезли Раскала к ветеринару. Уже в машине псу стало лучше, а ветеринар подтвердил, что с животным все в порядке, пишет UPI.

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Однако по приезду домой все снова повторилось, и пес перестал реагировать на окружающую обстановку. Тогда супруги поделились историей со своими друзьями, которые помогли найти неожиданный ответ. Один из знакомых Смитов, услышав этот рассказ, попросил супругов немедленно покинуть дом, ведь именно так собаки реагируют на запах газа.

Диана и Гэри вместе с Раскалом вышли из дома и вызвали специалистов, которые и обнаружили утечку углекислого газа в газовом обогревателе. По словам мастера, супруги обратились за помощью очень вовремя, ведь если бы поломку не нашли сейчас, скоро ситуация бы стала опасной для жизни.

Смиты немедленно поменяли обогреватель, а Раскал теперь снова чувствует себя в доме превосходно.

Екатерина Гура

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