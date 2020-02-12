12:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
Найден самый древний миф в мире
Он появился 37 тысяч лет назад.
Аборигены Гундитжмара, которые живут на
Команда австралийских ученых, изучающая Будж Бим, утверждает, что миф аборигенов может отражать геологические события, которые произошли около 37 тысяч лет назад, пишет Science. Именно в это время в результате быстрой серии извержений образовались Будж Бим и другой близлежащий вулкан, показало радиоизотопное датирование.
Археологи точно не знают, как долго Гундитжмара обитают в районе вулкана. Официально признано, что люди здесь жили уже 13 тысяч лет назад. Но еще в 1940-х годах археологи обнаружили на склонах Будж Бима каменный топор, похороненный под вулканическими породами. Это значит, что первобытные люди появлялись на
Внезапные извержения могли произвести большое впечатление на древних людей и сохраниться в памяти поколений, говорят исследователи. В этом случае предание о четырех великанах может оказаться одной из самых старых историй на планете.
Мифы аборигенов Австралии давно считаются одними из самых древних. Еще в 2015 году исследователи показали, что 21 община аборигенов Австралии независимо друг от друга сохранила предания о резком повышении уровня моря около 7 тысяч лет назад.
Анна Лысенко