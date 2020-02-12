Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Рассказ бывшего советника Трампа: откровение для США Мнение главы Института проблем глобализации Михаила Делягина
Фоторепортажи
18Юбилей Дмитрия Маликова
12Жизнь пассажиров «зараженного» лайнера Diamond Princess
12:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

Найден самый древний миф в мире

Он появился 37 тысяч лет назад.

Аборигены Гундитжмара, которые живут на юго-западе австралийского штата Виктория, рассказывают миф о четырех великанах, которые пришли на их землю. Трое великанов разбрелись по Австралии, а один присел на месте и превратился в вулкан под названием Будж Бим.

Во время загрузки произошла ошибка.
Будж Бим

Команда австралийских ученых, изучающая Будж Бим, утверждает, что миф аборигенов может отражать геологические события, которые произошли около 37 тысяч лет назад, пишет Science. Именно в это время в результате быстрой серии извержений образовались Будж Бим и другой близлежащий вулкан, показало радиоизотопное датирование.

Археологи точно не знают, как долго Гундитжмара обитают в районе вулкана. Официально признано, что люди здесь жили уже 13 тысяч лет назад. Но еще в 1940-х годах археологи обнаружили на склонах Будж Бима каменный топор, похороненный под вулканическими породами. Это значит, что первобытные люди появлялись на юго-западе Виктории еще до первого извержения вулкана.

Во время загрузки произошла ошибка.

Внезапные извержения могли произвести большое впечатление на древних людей и сохраниться в памяти поколений, говорят исследователи. В этом случае предание о четырех великанах может оказаться одной из самых старых историй на планете.

Мифы аборигенов Австралии давно считаются одними из самых древних. Еще в 2015 году исследователи показали, что 21 община аборигенов Австралии независимо друг от друга сохранила предания о резком повышении уровня моря около 7 тысяч лет назад.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
В почтовых отделениях в Нидерландах произошли взрывы
Квартиру Елизаветы II в Москве выставили на продажу
Крупные банки вновь удешевили ипотеку
Участники НПО смогут досрочно выйти на пенсию
Самый дорогой артефакт с затонувшего «Титаника» показали в США
Россияне выбрали лучшую мелодраму XXI века
Грузчики разбили уникальный рояль канадской пианистки-виртуоза
Здоровье
Мужчина проспал 41 день подряд из-за редкой болезни Он пропустил свой день рождения.
Hi-Tech
Поставки смартфонов из Китая приостановлены. Будет ли дефицит? Узнали у продавцов
Авто
Kia показала изображения Sorento нового поколения Компания Kia опубликовала первые официальные изображения модели Sorento. На них наконец-то можно разглядеть машину — до этого корейцы интриговали публику тизерами
Кино
Ксения Собчак ответила на критику своего нового телешоу Ведущую осудили в сети за передачу «Док-Ток»
Новости партнеров
"Пришла любовь": счастливая Климова рассказала о пятом ребенке
Кому повысят пенсии с 1 апреля
Как к Кудрявцевой после операции стал относиться муж
Марс снова открылся ученым: что было обнаружено
Популярные темы на «Детях»
"Сама- сама " или только вместе? 387
Работа и отношения 232
Фроша и "Он же - ПАМЯТНИК". Завершение пребывания в Красноярске. 182
Мать, которая терпит фиаско, и не знает как выбраться 180
Леди
50-летняя Татьяна Буланова стала копией Мерилин Монро (фото) Артистка показала атмосферный портрет.
Дом
Как выглядит отель в Норвегии с номерами за 50 000 в сутки
Штрафы для шумных соседей могут составить до 150 тысяч рублей
Как грамотно обустроить 9-метровую комнату: фото
Как выглядит квартира на 81 этаже «Москва-Сити»
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь