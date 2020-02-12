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12:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

Снимок мышей в метро стал лучшей фотографией года

Сделать выбор было непросто, говорят в жюри.

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фотографии
34
фотографии
34
фотографии

Фотография «Станционная склока» британского фотографа Сэма Роули победила в престижном фотоконкурсе Wildlife Photographer of the Year от Музея естествознания в Лондоне.

Чтобы сделать снимок, Роули долго и терпеливо лежал на платформе. Здесь часто можно увидеть мышей, дерущихся за объедки, которые выбрасывают пассажиры.

В пятерку лучших снимков также попали работы «Суррогатная мать» Мартина Бузоры (Канада), «Проигрышный бой» Аарона Гекоски (Великобритания), «Найди северного оленя» Фрэнсиса Де Андреса (Испания) и «Сочетающиеся наряды» Мишеля Зогзоги (Ливан).

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
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