12:13 (мск), источник: Новости Mail.ru
Снимок мышей в метро стал лучшей фотографией года
Сделать выбор было непросто, говорят в жюри.
Фотография «Станционная склока» британского фотографа Сэма Роули победила в престижном фотоконкурсе Wildlife Photographer of the Year от Музея естествознания в Лондоне.
В пятерку лучших снимков также попали работы «Суррогатная мать» Мартина Бузоры (Канада), «Проигрышный бой» Аарона Гекоски (Великобритания), «Найди северного оленя» Фрэнсиса Де Андреса (Испания) и «Сочетающиеся наряды» Мишеля Зогзоги (Ливан).
Анна Лысенко