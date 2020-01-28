15:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотограф превращает обычные пейзажи в сказочные (фото)
Он объединяет классическую фотографию и традиционную живопись.
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Он объединяет классическую фотографию и традиционную живопись.
До того, как стать фотографом, Бенджамин Эверетт занимался графическим дизайном и пейзажной живописью. Эти навыки он удачно внедрил в свою новую профессию, что принесло ему известность и международное признание.
Свои работы Эверетт называет «гибридными пейзажами», объединяющими классическую фотографию и традиции живописи. Эверетт снимает виды с разного ракурса, а затем «переосмысливает» их в своей студии, меняя композицию или усиливая яркость цветов. В итоге получаются абсолютно завораживающие пейзажи, похожие на картины.
Екатерина Гура