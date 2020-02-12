Картину Ван Гога, купленную за $5, выставили на аукцион за $20 миллионов

Директор лондонской галереи Simon Dickinson Джеймс Раунделл объявил о том, что в марте на ярмарке TEFAF будет продана картина кисти Ван Гога под названием «Крестьянка у деревенского дома».
Эта картина уникальна во всех отношениях. Считается, что она была первой работой художника, которую ему удалось продать (в Нидерландах ее купил английский турист). Кроме того, история путешествий картины похожа на голливудский фильм, ведь большинство ее владельцев даже не догадывались, насколько она ценная.
В 1929 году фермер Джон Холм из британского города Стаффорд получил «Крестьянку» от одного клиента, который отдал ее в качестве уплаты долга за зерно. Картина висела у Холма дома, но спустя несколько лет он отправил ее на чердак, где в 1967 году ее нашел уже вышедший на пенсию сын фермера Чарльз, пишет DailyMail.
Мужчина решил провести на ферме торги и в числе прочего продать найденный пейзаж. Так, картина Ван Гога перешла новому хозяину всего за 5 долларов.
Что произошло с картиной дальше — неизвестно, но в 1968 году ее нашел в маленьком магазине старых вещей в Лондоне итальянский журналист Луиджи Гроссо. Он заметил в левом нижнем углу картины подпись Vincent и предположил, что это может быть подлинник. Купив «Крестьянку» за 58 долларов, он попросил знакомого искусствоведа Алана Боунесса исследовать картину. И догадки подтвердились.
Уже в 1969 году «Крестьянка у деревенского дома» Винсента Ван Гога впервые была показана на выставке в Лондоне, а в 1970 Гроссо продал полотно на аукционе голливудскому продюсеру Джозефу Левину за 110 тысяч долларов. Тот через 13 лет перепродал ее уже за 390 тысяч, а в 1985 году картина попала к нынешнему владельцу за 1,7 миллиона долларов.
Настоящий владелец картины как раз и решил продать ее на аукционе в Лондоне. Предполагается, что полотно Ван Гога может уйти с молотка за 15−20 миллионов долларов.