Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Космонавт рассказал о работе с роботом Федором на МКС Российский космонавт Александр Скворцов рассказал о работе на МКС после возвращения на Землю
Фоторепортажи
18Юбилей Дмитрия Маликова
20Австралия восстанавливается после смертоносных пожаров
12:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

Слоны ограбили грузовик с сахарным тростником (видео)

Жительница Таиланда Суниса Чампангерн стала очевидцем забавного инцидента со слонами.

Двух животных перевозили на грузовиках через город Накхонсаван. Когда автомобили остановились перед оживленным перекрестком, по счастливой случайности рядом оказался грузовик с сахарным тростником.

Во время загрузки произошла ошибка.

Заметив угощение, слоны потянулись к тростнику, едва не опрокинув автомобили. К счастью, загорелся зеленый свет, и животных повезли дальше. В последний момент слонам удалось выхватить несколько стеблей тростника на дорожку.

В Таиланде обитает 3−4 тысячи слонов. Примерно половина живет в национальных парках, остальные же одомашнены.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Мишустин заявил о невозможности помочь россиянам ипотекой под 9%
Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища
В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в марте
ФСИН проверит колонию из-за фото застолья с убийцей Немцова
Россиянка попала в финал престижного фотоконкурса (фото)
В России может начаться «гаражная амнистия»
Нидерланды отказали России в просьбе судить фигурантов дела MH17
Здоровье
Мужчина проспал 41 день подряд из-за редкой болезни Он пропустил свой день рождения.
Hi-Tech
Технологии СССР, которые мы потеряли (фото) В это сложно поверить, но это все придумали и реализовали на территории бывшего Союза
Авто
Новый Skoda Karoq: информация о самой доступной версии Официальные продажи нового кроссовера Skoda Karoq начнутся в России уже 14 февраля. Однако до сих пор мы знали о ценах лишь богатых версий модели в комплектациях Ambition и Style с мотором 1,4 л (150 л.с.) и автоматической коробкой передач
Кино
Ксения Собчак ответила на критику своего нового телешоу Ведущую осудили в сети за передачу «Док-Ток»
Новости партнеров
Малоизвестное оружие России, которого боятся США
Четыре фактора заражения человека раком
Сябитова разнесла в пух и прах россиян, жалующихся на пенсию
Пенсию лучше не оставлять на карточке, и вот почему
Gnezdo.ru
5 признаков дворянского происхождения
Кто сохранил сберкнижку СССР может стать богатым
Решение Зеленского стало сюрпризом даже для Кремля
Надбавки пенсионерам, о которых все молчат
Леди
50-летняя Татьяна Буланова стала копией Мерилин Монро (фото) Артистка показала атмосферный портрет.
Новости партнеров
Принц Гарри разочаровался: к нему пришло прозрение
Важен твой взгляд на эту ситуацию. Россия ждет
55-летней Ветлицкой посоветовали больше не выходить на сцену
Выступал весь российский бомонд: миллиардер не поскупился на юбилей жены
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь