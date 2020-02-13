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15:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

Бэнкси нарисовал граффити ко Дню всех влюбленных

На стене дома в Бристоле появился рисунок ко Дню всех влюбленных, который имеет все отличительные признаки граффити Бэнкси.

Таинственный художник изобразил девочку, которая стреляет из рогатки. В месте удара краснеют лепестки цветов, напоминающие кровь.

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Сам художник, тайно рисующий по ночам, не подтвердил и не опроверг свое авторство, что для него типично. Но на официальной странице Бэнкси в соцсети картина пока не опубликована.

Последняя работа Бэнкси появилась в Бирмингеме в декабре и тоже была посвящена празднику. Уличный художник снял на видео бездомного на скамейке с дорисованной на стене упряжкой оленей.

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Анна Лысенко

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