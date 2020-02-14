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17:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

В зоопарке Вены показали белого медвежонка (видео)

Малыш появился на свет три месяца назад.

В венском зоопарке Шенбрунн посетители впервые смогли увидеть белого медвежонка, родившегося здесь 9 ноября прошлого года.

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Эти три месяца малыш находился вместе с мамой Норой в закрытом вольере, где за ними наблюдали специалисты с помощью камер видеонаблюдения.

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Сейчас медвежонок впервые вышел в открытый вольер, где его смогли увидеть гости зоопарка. Пол малыша пока неизвестен, а потому и кличку ему еще не выбрали. По словам сотрудников зоопарка, имя медвежонку будут выбирать посетители зоопарка с помощью голосования на сайте и в соцсетях.

Екатерина Гура

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