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13:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученый разгадал тайну следов динозавра на потолке пещеры

На это ему понадобилось более 50 лет.

Источник: University of Queensland

Австралийский палеонтолог Энтони Ромилио из Квинслендского университета провел длительное исследование и смог разгадать загадку таинственных следов динозавра, которые были найдены на потолке пещеры в городе Маунт-Морган еще в 1952 году. Ученые предполагали, что цепочка из пяти следов могла принадлежать динозавру из подотряда тероподов — крупных двуногих рептилий, к которым относился и известный тираннозавр.

Источник: University of Queensland
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Эта теория была интересна, ведь существо, которое их оставило, судя по всему, двигалось на четырех ногах — насколько близко друг к другу были расположены отпечатки.

Однако новые исследования говорят об обратном. Дело в том, что несколько десятилетий трасса на Маунт-Морган была закрыта, и посмотреть отпечатки вживую было невозможно, а снимки 1950-х годов были недостаточно четкими и качественными. Но ученым помог счастливый случай. Ромилио познакомился с местным стоматологом, чей отец в 1950-х годах работал геологом. Мужчина оставил после себя бесценную коллекцию, состоящую из множества записных книжек, серии снимков и даже гипсового отпечатка следа динозавра. Ромилио оцифровал все записи, сделал 3D-копию слепка и внимательно все изучил. Именно эта внезапная находка и помогла ему разгадать тайну загадочных следов, пишет Historical Biology.

По словам ученого, первоначальная теория о четвероногих тероподах оказалась несостоятельной.

Внимательно изучив материалы, Ромилио выяснил, что все пять следов динозавра на потолке пещеры были оставлены задними лапами. Кроме того, по мнению Ромилио, это были травоядные рептилии, которые просто шли друг за другом по берегу древнего озера.

Источник: University of Queensland

Ученый рассказал и то, как следы динозавра попали на потолок пещеры. На самом деле древние рептилии оставили следы на илистых наносах, которые позже сверху занесло песком. Спустя время наносная порода снизу разрушилась и размылась водой, а более твердый песчаник сохранился вместе со следами — таким образом следы оказались на потолке.

Екатерина Гура

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