13:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученый разгадал тайну следов динозавра на потолке пещеры
На это ему понадобилось более 50 лет.
Австралийский палеонтолог Энтони Ромилио из Квинслендского университета провел длительное исследование и смог разгадать загадку таинственных следов динозавра, которые были найдены на потолке пещеры в городе
Эта теория была интересна, ведь существо, которое их оставило, судя по всему, двигалось на четырех ногах — насколько близко друг к другу были расположены отпечатки.
Однако новые исследования говорят об обратном. Дело в том, что несколько десятилетий трасса на
Внимательно изучив материалы, Ромилио выяснил, что все пять следов динозавра на потолке пещеры были оставлены задними лапами. Кроме того, по мнению Ромилио, это были травоядные рептилии, которые просто шли друг за другом по берегу древнего озера.
Ученый рассказал и то, как следы динозавра попали на потолок пещеры. На самом деле древние рептилии оставили следы на илистых наносах, которые позже сверху занесло песком. Спустя время наносная порода снизу разрушилась и размылась водой, а более твердый песчаник сохранился вместе со следами — таким образом следы оказались на потолке.
Екатерина Гура