Потерявшегося щенка в Таиланде нашли под землей (видео)

В середине февраля в соцсетях стало распространяться видео необычной спасательной операции в таиландской провинции Ясотхон. У местной семьи потерялся щенок породы тайский бангку, и они попросили помощи у соседей.
На поиски маленького беглеца отправились подростки. Спустя несколько часов они нашли щенка, но не благодаря следам, а по звукам. Один из мальчиков услышал слабый писк, который доносился из-под земли. Подростки сразу начали копать яму, в которой и обнаружили щенка.
Оказалось, что во время своей прогулки четырехлапый беглец провалился в небольшую дыру на полметра, где и застрял. К счастью, подростки успели обнаружить его вовремя, и он не пострадал, пишет Daily Mail.