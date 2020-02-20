16:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
Стремительный лось обогнал лыжника на спуске (видео)
Спортсмену пришлось признать «поражение».
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Спортсмену пришлось признать «поражение».
На горнолыжном курорте в шведском лене Емтланд произошел забавный инцидент с лосем.
Один из лыжников с камерой на шлеме начал спуск, но внезапно стал резко тормозить. Дело в том, что рядом стремительно несся крупный лось.
Перепуганное животное пробежало между лыжниками, перепрыгнуло ограждение и скрылось между деревьев.
«Пришлось остановиться, чтобы пропустить лося», — подписал видео парень.
Анна Лысенко