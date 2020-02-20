Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Команда СобчакаКак сложились судьбы членов команды Анатолия Собчака
Фоторепортажи
20Россиянин стал автором лучших фотопейзажей года
18Умер Кирк Дуглас
16:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

Стремительный лось обогнал лыжника на спуске (видео)

Спортсмену пришлось признать «поражение».

На горнолыжном курорте в шведском лене Емтланд произошел забавный инцидент с лосем.

Один из лыжников с камерой на шлеме начал спуск, но внезапно стал резко тормозить. Дело в том, что рядом стремительно несся крупный лось.

Во время загрузки произошла ошибка.

Перепуганное животное пробежало между лыжниками, перепрыгнуло ограждение и скрылось между деревьев.

«Пришлось остановиться, чтобы пропустить лося», — подписал видео парень.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Кремль прокомментировал вопрос Путину о жизни на 10 800 рублей
Плющенко посоветовал российским фигуристкам менять гражданство
Суд решил, что логотип немецкого ликера не оскорбляет христиан
Шнуров ответил на вопрос о деньгах за его вступление в партию
Женщина нашла в детской копилке монету стоимостью до $3 тысяч
ГИБДД стала использовать беспилотники для патруля дорог
Вокруг Луны появилось огромное гало
Здоровье
В России появились наркоманы нового типа В России увеличивается число наркоманов нового типа, контролирующих, как они считают, свое пристрастие к психоактивным веществам.
Hi-Tech
С любовью из космоса: на Земле заметили гору в форме сердца (фото) Подарок ко Дню святого Валентина
Горячие темы на Авто
Всеобщее нытьё и стоны на форумах 272
Белогвардейское движение 211
Кто, лучше жителей на местах знает, как развивать свой регион?! 120
Весна вместо зимы 103
Кино
Сябитова, Гагарина, бойфренд Бузовой вместе снялись в телешоу Популярные артисты и телезвезды приняли участие в съемках новых выпусков программы «Дело было вечером» на СТС
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Решение Зеленского стало сюрпризом даже для Кремля
Редкие фото из прошлого, запрещенные к показу
РФ принимает людей без отказа от их гражданства
Новая эпидемия: будет похуже коронавируса
Леди
Елена Проклова раскрыла всю правду о своих пластических операциях Актриса не побоялась показать себя без макияжа.
Новости партнеров
Из первых уст: Малахов решил положить конец слухам о Заворотнюк
Наркотики и психбольница: муж Лолиты раскрыл подробности семейной жизни
Можно ли гордиться за Россию: удели пару минут простому опросу
Волочкова рассказала об ущербности Собчак
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь