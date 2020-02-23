Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 ОАЭ станет центром 3D-печати зданий В прошлом году в городе с помощью трехмерных технологий возвели конструкцию, которая вошла в Книгу рекордов
Фоторепортажи
16Мощнейший ураган «Деннис» обрушился на Британию
8Бюджетно и тепло: какие направления выбрать для отдыха в феврале
18:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американец попросил показать, как выглядит настоящая Россия

И россияне его услышали.

Источник: Reuters

Пользователь соцсетей под ником lions_og посмотрел трейлер 4 сезона сериала «Очень странные дела», действие в котором происходит в заснеженной Сибири.

Затем он увидел под роликом возмущенные комментарии жителей России, которым не понравился стереотипный подход создателей сериала. Озадаченный американец попросил россиян показать, как Россия выглядит на самом деле.

«Может кто-нибудь отправить мне (американцу) фото такой России, какой ее видите вы? Хочу посмотреть на нее не по телевизору», — написал он.

Ответы не заставили себя ждать. Россияне буквально засыпали жителя США фотографиями из разных уголков нашей страны — от Москвы до Владивостока.

Увиденное так понравилось парню, что он уже задумался о визите в Россию. «Места, которые вы видите каждый день, просто прекрасны. Красивые рассветы, закаты, дома, здания, реки, горы, люди…» — написал он.

Москва
Тверь
Якутия
Томск
Пермь
Санкт-Петербург
Калининград
Воронежская область
Саратов
Владимир

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Банки возобновили массовое снижение ставок по вкладам
Ученые: источником коронавируса был не рынок продуктов в Ухане
Синоптики оценили прогноз о холодном лете в России
ВКС России 12 лет следили за потерявшейся в космосе сумкой
Тест: сможете ли вы отличить майора от сержанта
Умер чемпион СССР по футболу
Здоровье
Как можно и как нельзя сбивать температуру Парацетамол сработает, а обтирание спиртом только навредит.
Hi-Tech
Нефть, газ и уголь рано или поздно закончатся. Как быть дальше? Нефть, газ и уголь рано или поздно закончатся. Как быть дальше?
Горячие темы на Авто
Хотите интересную правдивую историю из первых рук? 109
Должна ли власть уважать людей? 103
Насколько независимы СМИ? 96
Трезвые есть ? ) 97
Кино
Будь как Даня: главные мужчины нашего кино, которых мы обожаем Хулиганы, интеллектуалы, бруталы и просто красавчики — какие они, киногерои нашего времени? Рассуждаем, любуемся и вздыхаем — перед вами главные мужчины современного российского кино
Новости партнеров
Принц Гарри разочаровался: к нему пришло прозрение
Наркотики и психбольница: муж Лолиты раскрыл подробности семейной жизни
Названа главная причина массового расространения рака среди россиян
55-летней Ветлицкой посоветовали больше не выходить на сцену
Дети
Стеша Маликова показала трогательные фотографии с 2-летним братом В сети обсуждают фотографии детей Маликова
Леди
Юлия Савичева удивила фанатов роковым образом На снимке Савичева позирует в черном бархатном боди.
Новости партнеров
Дочь Успенской нашли в невменяемом состоянии
Знаешь, что нужно изменить в Москве, - прими участие в опросе
Из первых уст: Малахов решил положить конец слухам о Заворотнюк
Тяжелобольной Моисеев живет в нищете на подачки друзей и поклонников
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь