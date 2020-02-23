18:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американец попросил показать, как выглядит настоящая Россия
И россияне его услышали.
Пользователь соцсетей под ником lions_og посмотрел трейлер 4 сезона сериала «Очень странные дела», действие в котором происходит в заснеженной Сибири.
Затем он увидел под роликом возмущенные комментарии жителей России, которым не понравился стереотипный подход создателей сериала. Озадаченный американец попросил россиян показать, как Россия выглядит на самом деле.
«Может
Ответы не заставили себя ждать. Россияне буквально засыпали жителя США фотографиями из разных уголков нашей страны — от Москвы до Владивостока.
Увиденное так понравилось парню, что он уже задумался о визите в Россию. «Места, которые вы видите каждый день, просто прекрасны. Красивые рассветы, закаты, дома, здания, реки, горы, люди…» — написал он.
Анна Лысенко