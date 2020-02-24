Гигантский паук стал «охранять» гараж австралийки

Австралиец Патрик Берг приехал на барбекю к своей сестре в городок Бадерим на морском побережье. Пока накрывали на стол, он подошел к гаражу и пораженно замер. У входа поселился гигантский паук золотопряд (Nephila).
Длина тельца золотопряда была не менее семи сантиметров, а вместе с лапами — все семнадцать, говорит Берг. Чтобы показать масштабы, он сфотографировал паука на фоне руки своего зятя.
«Я видел крупных пауков, но не настолько. Эта паучиха была настоящим монстром», — рассказал он в комментарии Daily Mail Australia. Известно, что самки золотопрядов бывают намного крупнее самцов.
«Я не испугался, скорее, был поражен. Думаю, что они великолепные существа», — добавил он.
По словам Берга, паучиху оставили в покое, и вскоре она сама куда-то уползла.