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13:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Гигантский паук стал «охранять» гараж австралийки

Это один из самых крупных золотопрядов, замеченных в регионе.

Австралиец Патрик Берг приехал на барбекю к своей сестре в городок Бадерим на морском побережье. Пока накрывали на стол, он подошел к гаражу и пораженно замер. У входа поселился гигантский паук золотопряд (Nephila).

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Длина тельца золотопряда была не менее семи сантиметров, а вместе с лапами — все семнадцать, говорит Берг. Чтобы показать масштабы, он сфотографировал паука на фоне руки своего зятя.

«Я видел крупных пауков, но не настолько. Эта паучиха была настоящим монстром», — рассказал он в комментарии Daily Mail Australia. Известно, что самки золотопрядов бывают намного крупнее самцов.

«Я не испугался, скорее, был поражен. Думаю, что они великолепные существа», — добавил он.

По словам Берга, паучиху оставили в покое, и вскоре она сама куда-то уползла.

Анна Лысенко

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