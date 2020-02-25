Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Роботы обслуживают зараженных коронавирусом в Китае Таким образом планируется уменьшить нагрузку на медработников и снизить риск перекрестного заражения
Фоторепортажи
24Прибытие первого самолета из Уханя в тюменский аэропорт
16:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американка подарила мужу подарок за $1 и сделала его миллионером

Дешевый лотерейный билет принес мужчине целое состояние.

Адвокат Даниэль Шуман из американского города Арлингтон в феврале 2020 года внезапно стал сказочно богат — он выиграл в лотерею 1 миллион долларов. За выигрышный билет он должен благодарить свою жену, которая на Новый год купила его для мужа всего за 1 доллар.

Шуман рассказал журналистам UPI, что он не азартный человек и никогда раньше не играл в лотерею, а потому про подарок совершенно забыл. Во время уборки дома в феврале мужчина наткнулся на тот самый билет и ради интереса решил проверить номера. Каково же было его удивление, когда выяснилось, что он сорвал джекпот.

Внимательно все перепроверив, Даниэль отправился в магазин, в котором его жена купила билет, чтобы связаться с организаторами лотереи и получить выигрыш. Несмотря на то, что ему пришлось заплатить комиссию в размере 10 тысяч долларов, мужчина все равно очень счастлив. Правда, на что потратить выигранные деньги, он еще не решил.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
«Острый шок»: ущерб экономики от коронавируса оценили в $1 трлн
Мишустин побывал в больнице, 40 лет не знавшей капремонта
В РУСАДА прокомментировали допинг олимпийского чемпиона
Международный союз биатлонистов оправдался за обыск у Логинова
В США рабочие случайно разрушили не тот дом (видео)
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди (фото)
Названы 10 мест, которые чаще всего разочаровывают туристов
Здоровье
Открыт новый мощный антибиотик Он справляется с бактериями, устойчивыми ко всем известным антимикробным препаратам.
Hi-Tech
Нефть, газ и уголь рано или поздно закончатся. Как быть дальше? Нефть, газ и уголь рано или поздно закончатся. Как быть дальше?
Горячие темы на Авто
Трезвые есть ? ) 319
Про Турцию 155
А вы любите гостей? 153
Неблагонадежные квартиросъемщики 90
Кино
58-летняя Елена Яковлева снова снимается в форме Коллега по проекту «Мисс Полиция» опубликовала фото с актрисой в соцсети
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Эти снимки были запрещены в СССР. Что на них?
Это фото запрещали целых 64 года: вот почему
Кто сохранил сберкнижку СССР может стать богатым
Киев задумал опасную провокацию в отношении Крыма
Леди
Нино Нинидзе показала образ в откровенном сарафане Актриса выглядит потрясающе.
Новости партнеров
62-летнюю Догилеву сложно узнать даже близким
36,6 больше не норма: врачи изменили стандарты температуры человека
Россияне начали массово переезжать жить в эту страну
Малоизвестное оружие России, которого боятся США
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь