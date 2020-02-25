Американка подарила мужу подарок за $1 и сделала его миллионером

Адвокат Даниэль Шуман из американского города Арлингтон в феврале 2020 года внезапно стал сказочно богат — он выиграл в лотерею 1 миллион долларов. За выигрышный билет он должен благодарить свою жену, которая на Новый год купила его для мужа всего за 1 доллар.
Шуман рассказал журналистам UPI, что он не азартный человек и никогда раньше не играл в лотерею, а потому про подарок совершенно забыл. Во время уборки дома в феврале мужчина наткнулся на тот самый билет и ради интереса решил проверить номера. Каково же было его удивление, когда выяснилось, что он сорвал джекпот.
Внимательно все перепроверив, Даниэль отправился в магазин, в котором его жена купила билет, чтобы связаться с организаторами лотереи и получить выигрыш. Несмотря на то, что ему пришлось заплатить комиссию в размере 10 тысяч долларов, мужчина все равно очень счастлив. Правда, на что потратить выигранные деньги, он еще не решил.