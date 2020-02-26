17:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американка поймала на удочку странное существо с шипами (видео)
И девушке повезло, что она не стала трогать его руками.
Жительница Техаса Алисса Рамирес решила порыбачить в свой выходной и отправилась с удочкой на пирс.
Долгое время клева не было. Рамирес решила, что хитрая рыба попросту украла наживку, и решила проверить крючок. Подтянув леску, она заметила странный комок.
«Сперва мне показалось, что это водоросли. Потом я засмеялась, потому что это определенно была не рыба, но и не водоросли. Оно было похоже на огромного дождевого червя, готового к бою», — цитирует жительницу города
Затем существо стало извиваться, и Рамирес заметила шипы с красными кончиками. Американка сделала несколько снимков и отправила их в местный департамент дикой природы.
Эксперты предположили, что добыча рыбачки могла быть огненным червем (Hermodice carunculata). Его щетинки заполнены ядом. При прикосновении они легко проникают в плоть и обламываются.
Нейротоксин вызывает боль, словно от сильного ожога. Она может длиться несколько часов, сопровождаться головокружением и тошнотой. Алиссе очень повезло, что она не пыталась дотронуться до улова, заверили специалисты.
Анна Лысенко