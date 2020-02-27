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12:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

Слон показал, как добывать еду у людей (видео)

Водители ждали, пока животные закончат трапезу.

Пара диких слонов остановила движение на дороге в таиландской провинции Чаченгсау: старший слон решил показать подростку, как доставать еду из проезжающих автомобилей.

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Слон сперва полакомился сахарным тростником, а затем обнаружил мешки с солью. Это «угощение» ему не понравилось, и животное выбросило добычу на обочину.

Забавный инцидент снял наблюдатель за дикой природой Амнуи Артчула возле заповедника Као Анг Рю Най, в котором обитают сотни диких слонов.

Анна Лысенко

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