13:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Канаде выпустили монеты в форме бриллианта
Они вышли ограниченным тиражом и уже раскуплены.
Королевский канадский монетный двор выпустил уникальные монеты из серебра, выполненные в форме бриллианта.
Как сообщает Highsnobiety, каждая из монет инкрустирована настоящим камнем 0,20 карат — все бриллианты были добыты в алмазной шахте Онтарио перед закрытием в 2019 году.
Всего было выпущено 700 уникальных монет, которые продавались исключительно на сайте монетного двора по цене 1200 долларов.
Все они были раскуплены менее чем за сутки, их отправят владельцам в течение месяца.
Екатерина Гура