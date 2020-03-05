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13:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Канаде выпустили монеты в форме бриллианта

Они вышли ограниченным тиражом и уже раскуплены.

Королевский канадский монетный двор выпустил уникальные монеты из серебра, выполненные в форме бриллианта.

Как сообщает Highsnobiety, каждая из монет инкрустирована настоящим камнем 0,20 карат — все бриллианты были добыты в алмазной шахте Онтарио перед закрытием в 2019 году.

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Всего было выпущено 700 уникальных монет, которые продавались исключительно на сайте монетного двора по цене 1200 долларов.

Сообщается, что это первые подобные монеты в мире.

Все они были раскуплены менее чем за сутки, их отправят владельцам в течение месяца.

Екатерина Гура

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