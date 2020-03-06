13:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
Картографы из Швейцарии прятали на картах маленькие иллюстрации
Десятилетиями рисунки оставались незамеченными.
На официальном сайте Swisstopo (Федеральное бюро топографии Швейцарии) был опубликован проект под названием «Путешествие во времени», где можно увидеть 175-летнюю картографическую историю страны, меняющуюся каждые 5−10 лет. На картах заметны различные изменения рельефа, границ, а также появление новых объектов. Но интересно другое. На некоторых картах можно увидеть спрятанные крохотные рисунки.
Это довольно необычно, так как бюро топографии Швейцарии отличается одними из самых строгих правил по созданию карт в мире. Как такие вольности могли оставаться незамеченными долгие годы — непонятно, пишет портал Eye on design.
На старых картах можно найти изображения обнаженной женщины, паука, рыбы, альпиниста и сурка. Кстати, рисунок женщины находился на картах почти 60 лет, обнаружили его только в 2012 году. Самый свежий рисунок (сурок) был обнаружен в 2016 году и сразу же исчез из новой редакции, так как, по словам представителя Swisstopo, «на этих картах творчеству нет места».
Считается, что рисунки на память о себе оставляли сотрудники, уходившие на пенсию. Изображения они создавали, когда карты уже были утверждены, и картографов просили внести последние исправления.
К сожалению, все найденные иллюстрации с карт уже убрали. Найти их можно лишь на старых экземплярах или в электронном виде. Но вполне возможно, что таких рисунков на швейцарских картах намного больше, просто не все еще успели найти.
Екатерина Гура