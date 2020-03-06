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13:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

Картографы из Швейцарии прятали на картах маленькие иллюстрации

Десятилетиями рисунки оставались незамеченными.

6
фотографий
6
фотографий

На официальном сайте Swisstopo (Федеральное бюро топографии Швейцарии) был опубликован проект под названием «Путешествие во времени», где можно увидеть 175-летнюю картографическую историю страны, меняющуюся каждые 5−10 лет. На картах заметны различные изменения рельефа, границ, а также появление новых объектов. Но интересно другое. На некоторых картах можно увидеть спрятанные крохотные рисунки.

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Это довольно необычно, так как бюро топографии Швейцарии отличается одними из самых строгих правил по созданию карт в мире. Как такие вольности могли оставаться незамеченными долгие годы — непонятно, пишет портал Eye on design.

На старых картах можно найти изображения обнаженной женщины, паука, рыбы, альпиниста и сурка. Кстати, рисунок женщины находился на картах почти 60 лет, обнаружили его только в 2012 году. Самый свежий рисунок (сурок) был обнаружен в 2016 году и сразу же исчез из новой редакции, так как, по словам представителя Swisstopo, «на этих картах творчеству нет места».

Считается, что рисунки на память о себе оставляли сотрудники, уходившие на пенсию. Изображения они создавали, когда карты уже были утверждены, и картографов просили внести последние исправления.

К сожалению, все найденные иллюстрации с карт уже убрали. Найти их можно лишь на старых экземплярах или в электронном виде. Но вполне возможно, что таких рисунков на швейцарских картах намного больше, просто не все еще успели найти.

Екатерина Гура

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